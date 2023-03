O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que levará em conta o caráter da pessoa e seu notório saber jurídico para a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), além do cumprimento da Constituição. De acordo com o chefe do Executivo, caso seu advogado, Cristiano Zanin Martins, seja indicado, a indicação será merecida.

“Não quero escolher um juiz para mim, o juiz é para nação”, declarou o presidente em entrevista à Rádio BandNews FM, gravada nesta quinta-feira, 2. “Nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro, não foi indicado para me fazer favor, para me proteger. Os ministros foram indicados para cumprir a Constituição e garantir o processo democrático deste País.”

As respostas ocorrem em meio à especulação de que Zanin seja indicado à vaga aberta na Corte Suprema. De acordo com Lula, contudo, se ele indicasse Zanin hoje ao STF, “todo mundo compreenderia que ele merecia”.