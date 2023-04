Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em publicação no Twitter neste domingo, que firmou acordos de cooperação com os Emirados Árabes Unidos, que totalizam R$ 12,5 bilhões.

Os acordos foram realizados ontem durante recepção no palácio presidencial de Abu Dhabi, onde Lula jantou com o xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan e o convidou para fazer uma visita ao Brasil.

“Pude convidar o presidente Mohamed bin Zayed para visitar o Brasil, e sei que ainda vamos avançar em nossas relações”, escreveu Lula, acrescentando que os acordos estabelecidos vão fortalecer o desenvolvimento de ambos os países.

Lula volta ao Brasil neste domingo e se mostra otimista com os compromissos feitos em sua viagem oficial à Ásia, destacando que os valores de acordos na China somaram R$ 50 bilhões.

“Retorno ao Brasil hoje com a certeza de que estamos voltando à civilização. E, mais importante, reabrimos as portas do mundo para mais avanços para o nosso país”, afirma o presidente.