O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta quarta-feira, 19, que a demissão do general Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional pode ser uma oportunidade para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repensar o órgão.

“Talvez essa seja uma oportunidade que o presidente já imaginava, inclusive, de pensar o GSI como instituição do Estado democrático de direito”, declarou o congressista.

“O GSI não é e não pode ser o que foi no passado, uma espécie de instituição paramilitar, uma espécie de instituição contra a ordem democrática, uma instituição para monitorar opositores, isso o GSI não pode ser”, disse Randolfe.

Dias deixou o cargo mais cedo, depois de serem divulgadas imagens dele dentro do Palácio do Planalto enquanto o prédio era invadido nos ataques de 8 de Janeiro. O então ministro interagia com os invasores.

Randolfe isentou Dias de culpa e disse que ele tentava tirar os invasores de dentro do Palácio do Planalto. Ainda assim, ficou inviabilizado no cargo. De acordo com o congressista, o governo só conheceu as imagens quando elas foram divulgadas na imprensa.