Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem ao Paraná pela primeira vez desde que tomou assumiu seu terceiro mandato. Será nesta quinta-feira (16), quando acompanha a solenidade de posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri. A solenidade está marcada para as 10 horas, no Cineteatro dos Barrageiros, Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu.

Verri substitui o almirante Anatalicio Risden Junior, que esteve à frente da Diretoria Geral Brasileira desde fevereiro de 2022 e foi também diretor financeiro executivo da binacional.

Nascido em Maringá (PR), Enio Verri, 61 anos, é economista e mestre em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e doutor em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (USP), além de especialista em Teoria Econômica pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Também é professor aposentado do Departamento de Economia da UEM, onde foi admitido em 1997.