O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará à China entre os dias 26 a 31 de março corrente, oficializou na manhã desta sexta-feira, 17, o Palácio do Planalto, conforme antecipado pelo Broadcast Político. A ida trata-se de um convite do presidente do país asiático, Xi Jinping, e contará com uma comitiva composta por parlamentares, governadores, ministros e empresários.

Conforme agenda divulgada, em Pequim, estão previstos encontros de Lula com Xi, além do primeiro-ministro da China, Li Qiang, e do presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Nessas reuniões, será tratada a pauta bilateral, incluindo comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudança climática, pacificação e segurança mundial.

Ao final da viagem, o presidente brasileiro viajará a Xangai, onde fará visita à sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos Brics (sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

A China é o principal parceiro comercial do Brasil e, por conta disso, trata-se de uma viagem “disputada”. Será a terceira vez que Lula vai ao país asiático: a primeira foi em 2004 e a segunda, em 2009.

Conforme mostrou o Estadão, o presidente petista prepara uma “mega comitiva” à China. Há uma lista de cerca de 200 empresários, toda a cúpula do Congresso e ao menos cinco ministros de Estado.

Segundo apuração, a comitiva empresarial contará com aproximadamente 140 grupos econômicos. Na lista estão infraestrutura, bancos, agronegócio, proteína animal, setor de alimentos, roupas e calçados, além de inovação digital. Entre as empresas que irão à China a JBS, Marfrig, Vale, Embraer, Suzano e os bancos Bradesco e Marka marcarão presença.