O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou nesta terça-feira, 28, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a trabalhar diretamente do Palácio do Planalto a partir de quarta-feira, 29.

Desde sexta-feira, dia 24, o chefe do Executivo permanece no Palácio da Alvorada, após ter sido diagnosticado com pneumonia e influenza A. Lula cancelou viagem que realizaria a China.

Em conversa com jornalistas, o ministro afirmou que o presidente está disposto e concluindo sua medicação. Nesta tarde, Lula permanece no Palácio da Alvorada para tratar de assuntos internos. De acordo com Pimenta, não há perspectiva de viagem do presidente nesta semana.