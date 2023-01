Cerimônia de posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou seu pronunciamento à Nação no Palácio do Planalto neste domingo, 1º, agradecendo ao povo brasileiro e citou os apoiadores que fizeram vigília em Curitiba, na época em que estava preso. Ele assegurou que vai governar para todos e repetiu a frase dita logo após sua vitória nas eleições de que “não existem dois Brasis”. Lula disse que hoje é “o dia mais feliz” de sua vida.

“Quero começar fazendo uma saudação especial. Uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro – representado pela Vigília Lula Livre -, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Boa tarde, povo brasileiro!”

Lula agradeceu aos apoiadores que “tiveram a coragem de vestir a nossa camisa e agitar a Bandeira do Brasil”, quando um grupo mais radical que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro tentava “se apropriar” das cores da bandeira. “Minha gratidão a vocês, que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral. Que ocuparam as redes sociais, e que tomaram as ruas, debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto.”

Mas o presidente destacou que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou nele. “Vou governar para todas e todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado.”

Lula disse que “a ninguém interessa um país em permanente pé de guerra, ou uma família vivendo em desarmonia” e pregou que é hora de reatar os laços com amigos e familiares, que foram rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. “Chega de ódio, fake news, armas e bombas. O nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz”, ressaltou.

“Não existem dois brasis. Somos um único país, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras, e compartilhamos uma mesma virtude: nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio, e que a primavera há de chegar. E a primavera já chegou. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança”, discursou Lula.