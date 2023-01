O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou em nota divulgada na noite deste domingo, 8, que a República “foi exposta a monumental vexame” e que tanto aqueles que financiaram quanto os que executaram a invasão às sedes dos Três Poderes “precisam ser punidos”. Mas, de acordo com o ministro, a maior responsabilidade “recairá sobre as autoridades omissas”.

“Desde as ‘domingueiras’ de 2019, passando por um ou dois setembros impatrióticos até chegarmos a acampamentos golpistas de porta de quartel, foram muitos os ataques às instituições e aos seus membros”, destacou. Gilmar Mendes afirmou que os omissos estão com as “mãos sujas” por não combaterem o golpismo e que as leis e o processo penal “eternizarão” seus nomes.