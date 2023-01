O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), aliado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, condenou as cenas de vandalismo praticadas neste domingo, 8, em Brasília, promovidas por grupos radicais que também apoiam o ex-presidente. Em uma rede social, Castro afirmou que será energético contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios públicos e privados, e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro.

“Em um ambiente democrático, as cenas que vemos em Brasília são inadmissíveis…Manifestações pacíficas fazem parte da democracia, vandalismo não!”, destacou Castro.

O grupo que apoia Bolsonaro e se auto intitula “patriotas” planeja uma manifestação na Refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, nesta segunda-feira, 9, às 2 horas da madrugada.

Perguntado se haverá reforço de segurança na unidade, o governo estadual não havia respondido até o fechamento desta nota.