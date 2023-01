Manifestantes bolsonaristas furaram na tarde deste domingo, 8, bloqueio feito pela Polícia Militar (PM) na Esplanada dos Ministérios e subiram no prédio do Congresso Nacional. A PM tenta dispersar a multidão. Os manifestantes estão localizados na parte de cima do Congresso, perto das cúpulas da Câmara e do Senado. Conforme mostra o Estadão/Broadcast, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram radicalizar o discurso e foram até a Esplanada dos Ministérios pedindo a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), intervenção militar e Bolsonaro de volta ao poder. Um grupo de manifestantes andou a pé do quartel general do Exército para o gramado em frente ao Congresso Nacional, em Brasília.

Pelas imagens, é possível ver que a PM tentava dispersar os manifestantes que furaram o bloqueio. É possível ver fumaça e policiais armados.

Procurada pela reportagem, uma fonte da Polícia Militar disse não conseguir fazer contato com os policiais que estão na Esplanada. Questionada sobre a previsão do número de manifestantes, contudo, não houve retorno até a publicação desta matéria.