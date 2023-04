O presidente de Portugal, Marcelo Rabelo, afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia é importante para os dois poderes econômicos. “Reforço a importância do acordo entre Mercosul e União Europeia. É muito importante e Portugal tem sido firme na defesa desse acordo que consideramos tão importante para os dois poderes econômicos constituídos entre Mercosul e União Europeia e para todo o mundo”, disse Rabelo, em entrevista coletiva a jornalistas ao lado de Lula. Ele lembrou que estará no Brasil no fim de agosto para a cimeira luso-brasileira no País.

Rabelo deu boas-vindas ao presidente Lula afirmando que o País está de volta ao mundo. “Sejam bem-vindo neste tempo em que o Brasil retorna ao mundo, ao multilateralismo, ao diálogo entre culturas, continentes e oceanos que quer abrir pontes, desvendar caminhos e fomentar paz e justiça. Sejam bem-vindos neste tempo que comemoramos a chegada ao Brasil” citando 200 anos de independência do Brasil. “Agora é tempo de futuro, de olhar para frente, de alargar horizontes. Esse é significado decisivo da sua visita”, afirmou, voltando a destacar a cooperação entre povos irmãos brasileiros e portugueses.