A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada na segunda-feira, 13, em Brasília para realização de exames. Segundo nota divulgada pela assessoria, a ministra está com sintomas de gripe e foi negativada para covid-19 e dengue. A agenda da ministra foi cancelada.

“Com sintomas de gripe, a ministra Marina Silva cancelou a agenda na tarde desta segunda-feira (13/3) e foi internada em Brasília para realização de exames. Testes para covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica”, afirmou a assessoria em sua rede social.

Dentre os eventos cancelados estava uma reunião com o presidente da Força Sindical, Miguel Torres; audiência com o Presidente da Abema, Mauren Lazzaretti; palavras aos formados do curso de Relações Internacionais da FGV.

Marina também tinha programado fazer uma declaração conjunta à imprensa com o ministro da Economia e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck, após reunião, mas teve de desmarcar.