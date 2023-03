O médico Roberto Kalil, que cuida da saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 25, que a recuperação de um quadro de pneumonia leve, como o que fez com que Lula cancelasse sua viagem para China, costuma levar em média sete dias. “Para as agendas normais, em uma semana ele já está bem, mas para uma viagem de 20 horas é mais difícil falar”, afirmou Kalil ao Estadão.

O presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e influenza A na última semana e já havia adiado a viagem para o domingo, 26. No entanto, depois de uma nova avaliação, o governo informou que a visita será remarcada “em nova data”, sem informar o dia do embarque.

“Ele está muito bem, mas foi ponderado que é uma viagem de mais de 20 horas, então, como o paciente está com influenza e pneumonia, o cancelamento foi mais por bom senso”, afirmou o médico.

Para o jornal O Globo, Kalil acrescentou que o presidente está há dois dias em tratamento e tomando antibiótico para pneumonia e antiviral para influenza na veia, o que dificulta ainda mais uma viagem longa.

O governo informou também que as autoridades chinesas já foram informadas do adiamento. Auxiliares do presidente dizem que a remarcação depende do reagendamento dos compromissos com o chefe de Estado chinês, Xi Jinping.