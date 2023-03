A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai lançar nesta quarta-feira, 22, uma linha de cosméticos. O lançamento ocorrerá no mesmo dia do aniversário de Michelle, que completará 41 anos, e em meio a um projeto que visa a ascensão da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro na política. Nesta terça-feira, 21, ela toma posse como presidente do PL Mulher, setor do partido dedicado a políticas voltadas ao público feminino.

O lançamento da marca de cosméticos nesta quarta-feira será em parceria com Agustin Fernandez, maquiador, influencer e amigo da ex-primeira-dama. Coube a ele, inclusive, fazer o anúncio do lançamento em sua conta no Instagram, na qual possui mais de 4,7 milhões de seguidores.

Em janeiro, Michelle já havia usado as suas redes sociais para fazer publicidade sobre cosméticos e um colar com o formato do mapa do Brasil. À época, ela divulgou um link para compra dos produtos. No mês passado, a ex-primeira-dama voltou a fazer propaganda nas redes sociais, desta vez de “um mousse de limpeza facial profunda com escova de silicone”.

Michelle estava nos Estados Unidos com Bolsonaro na semana passada e retornou ao Brasil para preparar o terreno para as eleições municipais de 2024. Entre aliados de Bolsonaro, é majoritária a avaliação de que o ex-presidente corre sérios riscos de ficar inelegível até 2026 e Michelle se tornou a aposta mais nítida deste grupo político para capitalizar o recall eleitoral alcançado no ano passado.

A ideia inicial da sigla comandada pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto era investir pesado no ex-presidente. Hoje, porém, o PL não trata mais deste assunto. O desgaste com o partido surgiu pela falta de interlocução e se acentuou com o persistente noticiário negativo em torno do ex-presidente. O caso das joias que entraram ilegalmente no Brasil, revelado pelo Estadão, é o mais recente e significativo até agora. A leitura do PL é que Bolsonaro ficará impedido de disputar eleições e sofreu danos irreversíveis em sua imagem pessoal, mas Michelle ainda pode ser blindada.

‘Bolsonaro Store’

Esta não é a primeira vez que a família Bolsonaro investe em marcas na tentativa de fidelizar e angariar apoiadores. Em fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou a “Bolsonaro Store”, loja online com produtos que fazem referência ao mandato do pai, sob a justificativa de “manter vivo na memória boa parte dos feitos”.

Os produtos variam entre calendários, canecas, tábuas de churrasco e uma estatueta reproduzindo a silhueta de Bolsonaro. Todos com o slogan “nosso sonho segue mais vivo do que nunca”. Em outro momento, o parlamentar também divulgou camisetas de uma loja parceira da Bolsonaro Store, da empresária goiana Lucinha Correia. Dentre as estampas, o design “Deus, família & Brasil” já foi divulgado pela família Bolsonaro, além de outras peças com dizeres religiosos.