A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro embarcou, na manhã desta terça-feira, 14, em um voo para os Estados Unidos, onde deve se encontrar com o marido, Jair Bolsonaro, em Orlando.

Será o primeiro encontro entre Michelle e Bolsonaro desde o escândalo das joias, revelado pelo Estadão no início do mês. Os diamantes, avaliados em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões), deveriam ser entregues à ex-primeira-dama, segundo o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mas foram apreendidos pela Receita Federal por tentativa de entrada ilegal no País.

Michelle e Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, antes da posse da Luiz Inácio Lula da Silva. Michelle retornou ao Brasil, enquanto o ex-presidente continua nos EUA, onde participa de lives e eventos religiosos. Agora, ambos vão se reencontrar.

Em fevereiro, Michelle foi anunciada como presidente nacional do PL Mulher pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. A ex-primeira-dama estava com agenda de viagens por todo o País para incentivar filiações de mulheres ao partido e preparar terreno para as eleições municipais de 2024. Devido ao escândalo das joias, as viagens foram remarcadas.

A ideia era aproveitar a data do Dia Internacional da Mulher, mas a repercussão negativa do caso levou o partido a adiar a cerimônia preparada para dar visibilidade à ex-primeira-dama. O PL diz que o evento de posse está “em organização” e que a data ainda será definida. Michelle já despacha na sede da sigla e está montando sua equipe.

O retorno de Bolsonaro ao Brasil também segue indefinido. Na semana passada, o o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nas redes sociais que o pai retornaria ao Brasil no dia 15, mas recuou e apagou a mensagem pouco tempo depois. A ideia original era mobilizar as redes bolsonaristas para reunir uma multidão no Aeroporto de Brasília para recepcionar o ex-presidente.