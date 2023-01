Segundo partido, documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento. PT/divulgação

O PT de Curitiba divulgou hoje nota sobre um ataque a uma residência de duas militantes do partido na Capital que fica acima de uma autoescola na rua Mateus Leme, no bairro do Abranches. Segundo a legenda, na manhã desta terça-feira, Juliana e Loide, militantes e sindicalistas, após voltarem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília (DF), encontraram encontraram o apartamento completamente revirado e queimado. De acordo com a sigla, documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, “evidenciando ser uma ação de cunho político”.

