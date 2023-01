Por meio de nota, o Ministério Público do Paraná, informa que “está ciente da situação e acompanha desde ontem (terça-feira, 10) o caso junto às autoridades de segurança do Estado.”

Ainda de acordo com a nota, declarou ainda que internamente, o “MPPR também realizará nesta tarde, 11 de janeiro, reunião sobre o tema com a coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e demais órgãos do setor de inteligência da instituição.”

O monitoramento se deve a nova ameaça golpista detectada pelo governo com o chamamento, por aplicativos de mensagem, da “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder”, prevista para as 18 horas desta quarta-feira, 11 de janeiro. O evento golpista está programado para ocorrer em várias cidades do Brasil, incluindo Curitiba e Brasília.

Em Curitiba, o ato antidemocrático está previsto para ocorreu na Praça Nossa Senhora de Salete, no bairro Centro Cívico, onde estão os prédios dos Poderes legislativo, Executivo e Judiciário do Paraná.

O Governo do Paraná, nota informou que, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) está monitorando a convocação de protestos.

Informou ainda que “as forças de segurança e órgãos de inteligência estaduais estão coordenando as ações a partir do Centro de Operações da Cidade da Polícia. As polícias estaduais estão preparadas para manter a ordem pública e garantir a segurança dos paranaenses. Estão sendo tomadas as medidas necessárias para o cumprimento integral da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira (11)”.