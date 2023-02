Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Há registro de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se vacinou contra a Covid-19. A informação é de Vinicius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), em entrevista à CNN concedida nesta sexta-feira (17 de fevereiro). Agora, resta saber se o registro da vacinação de Bolsonaro é fidedigno ou se foi adulterado.

Em entrevista aos jornalistas Raquel Landim e Felipe Moura Brasil, Carvalho confirmou que há uma troca de ofícios entre CGU e Ministério da Saúde com um questionamento sobre Bolsonaro ter tomado uma dose da vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021.

“Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar”, afirmou o ministro, confirmando informalão que já havia sido noticiada anteriormente pelo Estadão.

A possível vacinação teria ocorrido no bairro de Perus, em São Paulo (SP), mas agora a Controladoria investiga se esse registro foi adulterado ou não. Ou seja, ainda não se há certeza sobre Bolsonaro ter efetivamente se vacinado ou não.

“Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, destacou ainda Carvalho.