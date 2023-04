O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 21, ao chegar a Portugal, onde acompanha a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a interinidade de Ricardo Cappelli na chefia do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) deve durar pouco.

Ainda assim, Múcio negou que haja nome escolhido para o cargo, mas defendeu que “não é hora de mudar o perfil do comando”, sugerindo a continuidade de um militar à frente da pasta.

Sobre a saída do general Gonçalves Dias, que pediu afastamento do cargo de ministro do GSI após a divulgação de imagens em que aparecia junto com outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro, Múcio disse que ” foi bom para ele, não estava se sentindo confortável”. E acrescentou: “desde o episódio do 8 de janeiro, ele não ficou à vontade. Ele não estava se sentindo bem. E agora com aquelas fitas, as coisas pioraram e ele resolveu sair”.