O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, ontem, que não vê espaço na sociedade brasileira para o discurso de que será necessário aumentar brutalmente a carga tributária. Ele citou que aumentos “brutais” só foram vistos na história recente durante a ditadura militar e no período de estabilização do em real.

“Ninguém está pensando nisso, não há espaço nem para discutir isso politicamente”, Haddad disse, em entrevista à GloboNews. As falas ocorreram em referência a entrevista do ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Corrigir distorções do sistema tributário deveria ser saudado por um liberal. Um liberal deveria aplaudir acabar com o patrimonialismo”, afirmou o ministro, que em seguida comparou as críticas ao BNDES aos “campeões nacionais” do orçamento. “O BNDES é uma vírgula se comparado.”

Haddad ainda citou a MP do Carf. “Brasil é o único país do mundo em que o processo administrativo é contra a Receita, isso é um escândalo. Por que os liberais defendem o que está acontecendo no Carf, no subfaturamento de exportações e paraísos fiscais dentro e fora do Brasil?”

Melhora de distribuição – O ministro da Fazenda afirmou ainda que a reforma tributária defendida pelo governo federal propõe uma melhoria na distribuição da carga de impostos sobre setores da economia. A indústria, segundo ele, tende a ganhar com a aprovação da proposta.

“A reforma tributária melhora a distribuição da carga sobre setores da economia, e a indústria tende a ganha”, disse.