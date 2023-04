Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu exoneração do cargo. G. Dias apareceu em imagens do Palácio do Planalto sem confrontar invasores que estavam no andar do gabinete do presidente da República. Trata-se da primeira demissão de um ministro do governo Lula.

Lula convocou uma reunião de emergência no Planalto, com ministros de seu círculo mais próximo, para discutir a mais nova crise política. O governo está convencido de que, após a divulgação dessas imagens, reveladas pela CNN, não há mais como segurar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que a oposição quer instalar para investigar os atos antidemocráticos. Até agora, o Planalto ainda nutria alguma esperança de retirar assinaturas para a abertura da CPMI, por meio da distribuição de cargos e emendas. Agora, não mais.

Na avaliação de Lula, a CPMI dará palanque para a oposição e pode atrapalhar votações consideradas fundamentais para o governo, como a do novo arcaboçouço fiscal. O projeto de lei foi entregue nesta terça-feira ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando nado Haddad.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da presidência diz que “todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram ouvidos 81 militares, inclusive do GSI”. A nota não cita o ministro-chefe do GSI.