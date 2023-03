(Divulgação)

A Coordenação da Ocupação Tiradentes II e representantes do MPM – Movimento Popular por Moradia serão recebido hoje (23/03), às 15h, pelo presidente da Câmara Marcelo Fachinello (PSC) para debater a ameaça de despejo da comunidade. Outros vereadores e vereadoras, como Ângelo Vanhoni e Professora Josete (PT), também devem estar presentes, assim como deputados e deputadas estaduais.

Composta por cerca de 70 famílias de baixa renda, a Tiradentes II se localiza na CIC, em área ao lado do Aterro Sanitário da Essencis, que move a ação de reintegração de posse. A área em disputa teria sido adquirida pela Essencis – num processo questionado pela defesa jurídica da comunidade – justamente para expansão de suas atividades.

Operando há 25 anos, o Aterro é fortemente questionado pela Comunidade e pelo MPM. Localiza-se numa área hoje densamente habitada, próximo de milhares de casas populares, da Casa de Custódia de Araucária, do Colégio Bagozzi e bem em frente a uma Estação Tratamento de Água da Sanepar, a pouco metros da APA do Passaúna.

Instada a lutar por seu direito constitucional à moradia digna e premida pela ameaça de reintegração de posse, a Comunidade lançou, no último domingo, a Campanha Fica Tiradentes II, que já conta com vídeos, textos e materiais diversos nas redes sociais.

Comissão de Direitos Humanos

Além da reunião com o presidente Fachinello, representantes da Tiradentes II, do MPM e da Despejo Zero devem participar também, às 11h, de reunião da Comissão de Direitos Humano presidida pela Mandata Preta, representada pela vereadora Giorgia Prattes (PT).

Uma das proposta é realização de visita técnica – eventualmente em conjunto com outra Comissão ou Frente Parlamentar – ao Aterro Sanitário da Essencis, bem como à Tiradentes II, com o intuito não apenas de conhecer mais de perto essa realidade, mas também de abrir um canal direto de negociação entre as partes.

Ato na Câmara

Nesta quarta-feira (22/03), cerca de 60 pessoas, entre moradores da Comunidade, membros do MPM, coordenação da frente de movimentos Despejo Zero e apoiadores em geral realizaram um ato em frente ao plenário da Câmara Municipal.