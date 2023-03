O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, finalizou a análise de pedidos de liberdade provisória feitos por mulheres presas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, determinando a liberação de 149 investigadas já denunciadas que seguem custodiadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Outros 61 pedidos foram negados.

A avaliação foi a de que a maior parte das investigadas beneficiadas pela decisão — 165 — pode responder às acusações em liberdade uma vez que não são executoras principais ou financiadoras. Outras quatro radicais, denunciadas por crimes mais graves, foram colocadas em liberdade provisória em razão de ‘situações diferenciadas’ — comorbidades, câncer e responsabilidade por crianças com necessidades especiais.

Todas as investigadas liberadas deverão cumprir uma série de medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.