Sérgio Moro: ex-juiz alega que vota por “oposição firme” ao governo do PT. (Franklin Freitas)

O senador diplomado Sergio Moro (União Brasil) anunciou hoje apoio à candidatura do ex-ministro do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL/RN) à presidência do Senado. Marinho disputa o cargo com o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), candidato à reeleição.

