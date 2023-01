Sérgio Moro: críticas frequentes ao governo Lula nas redes sociais. (Franklin Freitas)

O ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) criticou a proposta do governo Lula de criação de uma moeda comum para transações comerciais entre o Brasil e a Argentina. No twitter, Moro afirmou que a iniciativa apenas esconde a falta de projeto do governo do PT para a economia brasileira.

