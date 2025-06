Foto: Redes Sociais

Morreu nesta sexta (27), aos 78 anos, Francisco Luiz Ulbrich, carinhosamente conhecido por todos como Tiquinho. Ele foi vereador e Prefeito de São Mateus do Sul.

A Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul emitiu nota de profundo pesar pelo falecimento.

Apaixonado por esportes, foi também atleta, jogando na juventude como meia direita do Atlético São-Mateuense, time que ajudou a fortalecer com seu entusiasmo e espírito esportivo. “A dor de sua partida é imensurável. Sentiremos profundamente sua falta — das risadas, dos conselhos firmes, dos “puxões de orelha” carinhosos e da sabedoria que dividia com todos ao seu redor. Ver sua sala vazia será sempre um lembrete da grandeza da sua presença. Tiquinho, obrigado por tanto. Sentiremos sua falta todos os dias. Vá em paz. Com amor e eterna gratidão, equipe RDX FM!”, destaca a nota da emissora, onde ele trabalhava.

Luto pela morte de Ulbrich

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), também manifestou pesar pela morte do ex-prefeito: “Recebi com tristeza a notícia da partida, aos 78 anos, de Francisco Luiz Ulbrich, o nosso querido Tiquinho — ex-prefeito e ex-vereador de São Mateus do Sul.

Tiquinho era um apaixonado pela cidade, pelo rádio, pela política e, acima de tudo, pelas pessoas.

Um homem generoso, sempre disposto a servir e contribuir com a comunidade. Tive a honra de conviver com ele e aprender com sua sabedoria e serenidade. Meus sentimentos aos familiares, amigos e à equipe da RDX. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”.

O corpo de Francisco Luiz Ulbrich, o Tiquinho, será velado no Centro de Convivência do Idoso Elpídio Brusque, localizado na rua Agenor Nascimento, 1080.