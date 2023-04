Nani Góes/Alep

Morreu neste domingo (23), Jacy Miguel Scanagatta, ex-prefeito da cidade de Cascavel, na região Oeste do Paraná.

Scanagatta tinha 88 anos e comandou o município entre 1977 a 1983. Além disso, foi vice-prefeito e deputado federal constituinte. Como prefeito, foi responsável por grandes obras de Cascavel, como o Aeroporto Municipal, o Lago Municipal e o Estádio Olímpico Regional. Como deputado, o político contribuiu para a formatação da Constituição Federal de 1988.

A Prefeitura de Cascavel expressou condolências aos familiares e amigos do ex-prefeito e decretou luto oficial de três dias.

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, o ex-prefeito se mudou para Cascavel em 1959 e atuava no ramo madeireiro.

Comoção

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior lamenta a morte de Jacy Miguel Scanagatta, neste domingo, aos 88 anos. Scanagatta foi deputado federal e prefeito de Cascavel, considerado uma importante liderança na região.

“É com tristeza que recebemos esta notícia da morte do ex-prefeito de Cascavel, que muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade e da região. Meus pêsames aos familiares e que Deus os conforte neste momento”, disse o governador.

A Associação de Micro e Pequenas Empresas do Paraná – AMIC PR expressou profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito. ” A AMIC PR se solidariza com a família Scanagatta de forma sincera, rogando conforto ao coração de todos. O legado de Jacy jamais será esquecido!”, diz a nota, assinada por Jovane dos Santos Borges.