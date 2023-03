Duílio Genari (reprodução / Facebook)

O ex-deputado estadual paranaense Duílio Genari morreu nesta quinta-feira (2). Ele tinha 85 anos. A informação é do deputado estadual Ney Leprevost. A causa da morte não foi revelada.

“Com tristeza recebo a notícia do falecimento do ex deputado Duílio Genari. Descendente de italianos, ele foi por muitos anos o representante da região de Toledo na Assembléia Legislativa”, disse Leprevost. “Duílio era um homem honrado, trabalhador e muito humilde. Uma referência da boa política para as novas gerações. Serviu a gente do Paraná com retidão, bondade e solidariedade. Tenho ótimas lembranças dele. Apesar da grande diferença de idade e experiência legislativa, sempre me tratou com muito respeito e simpatia. Aos seus familiares, amigos e eleitores, nossa solidariedade neste momento de despedida. Que Deus dê ao bom Duílio Genari a alegria infinita do reino dos céus!”

Genari nasceu em Veranópolis (RS), em 10 de maio de 1937. Fixou residência em Toledo, no Oeste do Paraná, onde foi vereador, prefeito e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP).

Foi deputado estadual no Paraná, eleito suplente pela primeira pelo Partido Democrático Social (PDS) nas eleições de 1986, assumindo o mandato em março de 1990. Teve sete mandados consecutivos e assumiu a liderança do Partido Progressista na Assembleia Legislativa do Paraná. Deixou a Assembleia no fim de 2014, ao se aposentar da carreira parlamentar.