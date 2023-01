A 2ª Vara da Fazenda Pública de Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba), acatou denúncia do Ministério Público do Paraná contra o ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, João Marcelo Bini, e o ex-diretor geral da Casa, Gerson Luiz Bini Júnior (gestões 2017-2020), por possível prática de ato de improbidade administrativa para enriquecimento ilícito e dano aos cofres públicos. De acordo com a promotoria, os dois, em conjunto com outros três particulares – também denunciados no processo – teriam atuado para fraudar licitação promovida pelo município voltada à contratação de empresa especializada em serviços de informática em 2017.

Segundo o MP, algumas das ilegalidades constatadas no curso das investigações foram: ausência de justificativa para a contratação; falta de comprovação de que a cotação de preços para o procedimento licitatório tenha ocorrido de forma efetiva, impessoal e objetiva; e termo de referência inadequado e com diversas irregularidades.