O Ministério Público do Paraná ajuizou ação civil pública contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba), João Marcelo Bini, e o ex-diretor geral da Casa, Gerson Luiz Bini Júnior (gestões 2017-2020), por possível prática de ato de improbidade administrativa para enriquecimento ilícito e dano aos cofres públicos. De acordo com a 4ª Promotoria de Justiça, responsável pela ação, os dois, em conjunto com outros três particulares – também requeridos no processo – teriam atuado para fraudar licitação promovida pelo município voltada à contratação de empresa especializada em serviços de informática em 2017.

Leia mais no blog Política em Debate.