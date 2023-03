Noemia Rocha (MDB): “Denúncia não tem fundamento” (Valquir Aureliano)

O gabinete da vereadora Noemia Rocha (MDB) na Câmara Municipal de Curitiba foi alvo, nesta terça-feira (28), de uma ação Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, em operação que investiga a prática da “rachadinha” – quando servidores são obrigados a entregar parte de seus salários – por parte da parlamentar. No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete na Capital e um em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Os mandados, expedidos pela 6ª Vara Criminal da capital, foram cumpridos no gabinete de uma vereadora na Câmara, na residência dela e nas casas de cinco servidores e um ex-servidor do Legislativo.

A investigação do Gaeco foi aberta a partir de denúncia anônima encaminhada em 2021, indicando que a vereadora estaria praticando “rachadinha” desde pelo menos 2017. De acordo com o MP, os servidores seriam obrigados a repartir os salários com pessoas que prestariam informalmente serviços relacionados ao programa de rádio da parlamentar.

A denúncia informava ainda que ela estaria obrigando os servidores a pagarem contas pessoais dela, como boletos, dívidas e despesas variadas, inclusive relacionadas à festa de casamento da filha.

Em nota, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) informa que atendeu o pedido do Gaeco, do MP, e deu acesso às dependências do Legislativo para cumprimento de mandado. ” No início da manhã desta terça-feira (28), a presidência da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) foi contatada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), que informou a necessidade de cumprir um mandado de busca e apreensão no gabinete da vereadora Noemia Rocha (MDB)”, diz a nota.

Segundo a Casa, “em atendimento à solicitação da autoridade competente, a gestão da Câmara Municipal de Curitiba ofereceu acesso às suas dependências, para fins de cumprimento do mandado”. A Câmara disse ainda que segue “à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.”

Sem base

A equipe do Gaeco chegou às 6 horas na Câmara e deixou o Legislativo às 7h50. “Até o momento, a CMC não foi comunicada formalmente do motivo da investigação; logo, reiteramos à imprensa buscar mais informações no Ministério Público do Paraná”, finaliza a nota publicada.

Também em nota, a vereadora afirmou não ter conhecimento do teor na íntegra do processo e que tomaria as providências necessárias, afirmando ainda estar à disposição das autoridades.

“Em levantamento preliminar supomos se tratar de denúncia anônima, sem qualquer base e fundamento, possivelmente de adversários políticos”, disse a nota.