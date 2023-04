Hissam Hussein: nomeação polêmica (Franklin Freitas)

O Ministério Público do Paraná (MPPR) anunciou nesta terça-feira (25) que abriu procedimento para investigar nomeação de Marilene Rôde como secretária de Cultura e Turismo de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Em nota encaminhada à imprensa, o MPPR afirmou que como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas. Marilene é sogra do prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, e foi nomeada para o cargo um dia depois de Dehaini se casar com a filha dela, K. R. C. de apenas 16 anos.

Segundo a Constituição Federal, agentes públicos não podem nomear, contratar ou favorecer familiares e parentes em cargos do poder público, por se tratar de nepotismo. Em nota, no entanto, a Prefeitura de Araucária insiste que a nomeação de Marilene é “ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”.

Dehaini anunciou ontem ao diretório estadual do Cidadania o seu desligamento do partido. Ele deixou a legenda um dia após a divulgação de seu casamento com a adolescente. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, afirmou ele em nota enviada à direção da sigla.

A lei brasileira estabelece que menores só podem ser casar a partir dos 16 anos, desde que tenham a autorização legal dos responsáveis. Hissan casou no dia 12 de abril com a jovem que completou 16 anos em 11 de abril. A data está registrada no jornal Oficial dos Cartórios de Registro do Brasil.

A nomeação de Marilene Rôde, mãe da noiva, para o novo cargo foi publicada no Diário Oficial de Araucária de 13 de abril. Marilene já era funcionária da prefeitura de Araucária. Como diretora-geral da Secretaria de Educação ela recebia R$ 13.917,38, conforme os dados do Portal da Transparência. No novo cargo, o salário dela poderá chegar a R$ 21. 416, valor pago aos demais secretários municipais.

Cargos

Segundo reportagem do Uol de ontem, o prefeito já foi casado pelo menos outras duas vezes e tem filhos adultos — alguns deles, inclusive, ganharam cargos após sua eleição. Hissam empregou a então esposa, Cristiane, as filhas Ryam e Yasmim, o cunhado José Roberto e o genro Eduardo em cargos na administração durante seu primeiro mandato, que começou em 2017. A família chegou a ser investigada em 2019, após uma denúncia por nepotismo, mas o STF decidiu não dar sequência ao processo.

Hissam e Cristiane, que tiveram quatro filhos juntos, ainda estavam casados quando ele foi eleito pela primeira vez. Já no segundo mandato o prefeito tinha outra companheira, Aline, com quem casou em 7 de abril de 2020. Ela é assessora executiva do prefeito com salário de quase R$ 12 mil, segundo o Portal da Transparência. Cristiane, que era secretária de Assistência Social, foi exonerada menos de duas semanas após o início do segundo mandato do ex-marido.

As filhas do prefeito permanecem ocupando cargos no município. Yasmim é secretária de administração e Ryam chefia a pasta de gestão de pessoas.