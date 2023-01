O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar a conduta da rede Jovem Pan de r[adop na disseminação de conteúdos desinformativos a respeito do funcionamento das instituições brasileiras e com potencial para incitar atos antidemocráticos. O foco da investigação será a veiculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora, sobretudo contra os Poderes constituídos e a organização dos processos democráticos do país.

Leia mais no blog Política em Debate.