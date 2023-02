O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública visando a condenação da União em razão da ‘confusão’ entre as celebrações do bicentenário da Independência e ato político-partidário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Copacabana, no 7 de setembro do ano passado. A Procuradoria requer, dentre outras medidas, um pedido de desculpas público por parte do Estado para reconhecer a responsabilidade pelo caráter partidário dos festejos do feriado.

A ação teve início na última sexta-feira, e foi distribuída ontem para a 2ª Vara Federal do Rio, sob responsabilidade do juiz substituto Mauro Luis Rocha Lopes.

Os procuradores também pedem a regulamentação da participação das Forças Armadas em festividades e a realização de um curso de formação para militares, com o objetivo de ‘revisitar a celebração do bicentenário’.