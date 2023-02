Ratinho Jr (PSD): governador discursou no primeiro dia de trabalho dos deputados. Foto: Valquir Aureliano.

O governador Ratinho Júnior (PSD) destacou, em discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa hoje, as obras prioritárias para o início de seu segundo mandato no comando do Executivo estadual. Entre as obras listadas por ele está a Ponte de Guaratuba, além da expectativa de melhorias nas rodovias com o avanço das novas concessões de pedágio.

