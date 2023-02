Ratinho Jr com o presidente da Assembleia, Ademar Traiano. Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou nesta segunda-feira (6) à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) o relatório de atividades do Poder Executivo em 2022 e apontou, em discurso, as diretrizes gerais do governo para este 2023. O documento de quase 400 páginas é dividido pelas secretarias, autarquias e unidades administrativas do Estado. Cada área elencou os avanços alcançados, o andamento das políticas públicas, os investimentos executados e os projetos já iniciados.

