Ricardo Arruda (PL): deputado também atacou a imprensa. Pedro de Oliveira/Alep –

Em discurso na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ricardo Arruda (PL) rebateu hoje a denúncia do Ministério Público contra ele por tráfico de influência, peculato e associação criminosa. Segundo a denúncia, revelada ontem pela RPC TV, Arruda teria oferecido sua influência política em troca de dinheiro para favorecer pessoas e empresários com interesses junto ao governo do Estado. O parlamentar atribui as acusações a uma suposta perseguição de promotores e procuradores contra ele, por um pedido de informação que propôs sobre salários e gratificações recebidas por membros do órgão.

