Ratinho Jr: emoção na posse (Franklin de Freitas)

O governador Ratinho Júnior (PSD) voltou a afirmar ontem, ao tomar posse para o segundo mandato, que não aceitará o modelo de concessão do pedágio de manutenção, ou “pedágio caipira” defendido pelo governo Lula. Em um discurso marcado por emoção na Assembleia Legislativa, Ratinho Jr assumiu seu segundo mandato. “Esse pé vermelho que chegou há 36 anos quer que o Paraná seja um pedaço do que o Brasil pode ser. Na gestão passada, apesar de ter elaborado um grande plano, enfrentamos uma pandemia. Mas mesmo assim conseguimos transformar o Paraná na quarta economia do Brasil”. Ele também se emocionou quando agradeceu os ensinamentos da mãe, Solange: “Mal de italiano ser chorão”, falou.



O governador falou sobre as realizações dos últimos quatro anos e os planos para o novo mandato, entre eles a nova ponte de Guaratuba e o novo pedágio no Anel de Integração: “Vamos ver isso com governo federal. Não vamos aceitar um pedágio que só corte mato e pinte faixas. Queremos duplicação para garantir a infraestrutura para nosso estado”, discursou o governador, que foi aplaudido. Ele também pediu o apoio dos deputados, senadores e prefeitos para os novos planos do governo.



Em entrevista coletiva, logo depois da posse, o governador disse que ainda não conversou com o governo Lula sobre o pedágio, mas reforçou que não vai aceitar o modelo de concessão de manutenção defendido pelos petistas. “Estamos esperando os ministros tomar posse. Mas o pedágio das estradas do Paraná será do nosso jeito, com leilão em bolsa de valores, e com obras. a nossa valores, Não podemos aceitar um pedágio que não faça obras. Temos que parar com esta síndrome de vira-latas, queremos um estado de primeiro mundo, e por isso temos que entregar para o setor produtivo rodovias seguras, que acompanhem o crescimento econômico. A próximas concessões são necessárias, mas não aceitaremos demagogia”, afirmou.



Compromisso – Ele enfatizou o compromisso com uma gestão de continuidade, com foco na melhoria de resultados econômicos e indicadores sociais, e demonstrou otimismo com as perspectivas para os próximos anos. “Ao longo do nosso primeiro mandato conseguimos alcançar realizações históricas. O Paraná chegou ao posto de quarta maior economia do País, passando o Rio Grande do Sul, passamos de sétima para a melhor educação do Brasil, temos o maior programa habitacional do País e fomos reconhecidos como o Estado mais sustentável e uma referência em sustentabilidade pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Temos muito a comemorar e a fazer para manter esse crescimento”, disse Ratinho Junior.



“Claro que é sempre necessário avançar, por isso a partir de agora é o momento de planejarmos o Paraná do futuro, estruturando o Estado para os próximos 10 a 20”, disse.