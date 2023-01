(Reprodução/ Câmara de Vereadores de Jataizinho)

O município de Jataizinho, no norte do Paraná, virou notícia nacional recentemente. O motivo foi a votação, pela Câmara Municipal, pela votação de um aumento no salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. E mais do que a votação em si, o curioso foi que dois dos parlamentares que votaram para aumentar seus próprios salários o fizeram através de uma vídeochamada direto da praia.

Neste começo de ano a Câmara de Jataizinho está em recesso, mas realizou duas sessões extraordinárias, uma atrás da outra, na última segunda-feira. Nessas sessões, foram votados quatro projetos distintos, que acabaram por reajustar em 5,93% o salário dos próprios vereadores, do prefeito, de seu vice, de secretários municipais, servidores da Câmara e da Prefeitura. Com isso, os vereadores, que ganhavam R$ 5.146,06 em 2022, passariam a receber R$ 5.470,28. Já o prefeito veria o salário passar de R$ 18.226,07 para 19.306,87 e o vice-prefeito, de R$ 7.897,96 para 8.366,31.

As sessões foram rápidas e duraram 22 minutos. E enquanto outros vereadores estiveram presencialmente na Câmara Municipal, o vice-presidente do Legislativo, Bruno Barbosa da Silva (Cidadania), e o vereador Antônio Brandão (PDT) participaram remotamente. O motivo para não estarem de corpo presente? Estavam em Balneário Camboriú (SC) e ainda participaram da sessão debaixo de um guarda-sol, na praia.

Durante a transmissão, inclusive, Antôno Brandão chega a tomar algo em um copo térmico para então perguntar aos colegas: “Vai demorar muito para acabar?”. Depois da repercussão do caso, ele disse que não houve ilegalidade nenhuma no que foi feito. Isso por causa de uma resolução de 2020, que passou a permitir a participação remota dos parlamentares em sessões. A flexibilização, entretanto, ocorreu por conta da pandemia.

Agora, o Ministério Público de Ibiporã, que atende o município de Jataizinho, irá abrir um inquérito para apurar os fatos.