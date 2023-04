O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a solenidade de celebração dos 100 dias de governo no Palácio do Planalto, ontem, atacando a gestão do seu antecessor. Entre a apresentação do balanço das entregas do governo e um discurso favorável às camadas mais pobres do País, Lula disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou recursos da União de maneira sem precedentes na campanha eleitoral do ano passado “na perspectiva de perpetuar o fascismo no País”.

Ao se contrapor a Bolsonaro, Lula destacou o papel da Presidência na reação institucional à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O presidente disse que o ocorrido “não foi um gesto qualquer”, pois foi “uma tentativa de golpe feita com a maior desfaçatez, feita por um grupo de reacionários, fascistas, e de extrema direita que não queria deixar o poder” em referência a Bolsonaro e seus aliados.

O marco dos 100 dias de governo Lula foi veiculado nas redes oficiais Palácio da Planalto sob o slogan “O Brasil Voltou”.