A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem parecer favorável à proposta da prefeitura de revisão da Lei de Incentivo à Cultura. Os membros da comissão acataram parecer favorável à tramitação, elaborado pelo vereador Mauro Ignácio (União Brasil), após o Executivo esclarecer questões levantadas jurídicas pelo parlamentar no ano passado.

“Os trabalhadores da Cultura são 5% da força de trabalho do Brasil, pois formam uma rede de serviços, dos artistas aos profissionais associados, como é fácil de ver no Carnaval de Curitiba”, apontou Bruno Pessuti (Podemos), após Amália Tortato confirmar a Angelo Vanhoni (PT) que a proposta do Executivo contempla uma reivindicação do parlamentar, que era aumentar o teto de recursos para a Cultura de 2% para 3% da receita oriunda do ISS e do IPTU.

“Eu era vereador quando a lei anterior foi aprovada. Na época, Curitiba teve a segunda lei municipal do Brasil, depois da cidade de São Paulo. A execução (da lei de incentivo aqui na cidade) foi de R$ 15 milhões, o que ainda é muito pouco para a dimensão que a cultura tem em Curitiba e contando que há a administração direta dos bens culturais. A revisão da lei prepara um salto cultural na cidade, mas temos que aperfeiçoar a proposta, o que faremos nas próximas comissões”, disse Vanhoni.