Doleiro Alberto Youssef, foi preso ontem, por decisão da Justiça Federal de Curitiba. (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), concedeu perto das 17 horas de hoje, nova decisão deferindo a soltura do doleiro Alberto Youssef no mesmo habeas corpus, após ser notificado pela defesa de nova decretação de prisão preventiva pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Appio, às 15:39 de hoje.

