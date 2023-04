O ministro da Fazenda, Fernand Haddad, disse nesta segunda-feira (17) que o envio da proposta de lei complementar do novo arcabouço fiscal deve ocorrer entre a terça-feira (18) e a quarta-feira (19). Segundo ele, a entrega do texto aos parlamentares depende da agenda da Casa Civil e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“O presidente Arthur Lira não está em Brasília hoje (segunda-feira). Acho que pode ser amanhã [terça] ou na quarta-feira, mas acho que vai ser amanhã (terça-feira)”, afirmou o ministro, ao deixar o edifício da Pasta para participar de reunião extraordinária do Conselho de Administração Itaipu, no Ministério de Minas e Energia.

Mais cedo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou que também já assinou o texto, mas afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinaria o projeto “no tempo dele”.

Febraban

Haddad também afirmou que o tema da reunião com os bancos no fim da tarde desta segunda será os juros do crédito rotativo do cartão. “Vamos discutir alternativas hoje”, disse. Segundo Haddad, a discussão do rotativo está incluída no pacote de crédito que o ministério pretende lançar. O ministro afirmou que serão 14 medidas. “Vamos discutir a taxa de juros do rotativo hoje (com os bancos)”, falou.