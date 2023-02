A reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Curitiba, na quarta-feira (1), foi marcada pela posse de quatro novos vereadores que substituem parlamentares da Casa eleitos deputados estaduais e federais. Angelo Vanhoni (PT), Bruno Pessuti (Pode), Giorgia Prates (PT) e Rodrigo Reis (União) assumiram seus cargos no lugar de Carol Dartora (PT), eleita para a Câmara Federal, e Denian Couto (Pode), Flávia Francischini (União) e Renato Freitas (PT), eleitos para a Assembleia Legislativa.

Já no primeiro dia, eles revelaram prioridades distintas para seus mandatos. Vanhoni e Giorgia Prates prometeram trabalhar pela justiça social e redução das desigualdades. Bruno Pessuti destacou o tripé “mobilidade, sustentabilidade e resiliência para superar dificuldades”.

Já Rodrigo Reis, filho da ex-vereadora Julieta Reis, lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 65% dos votos em Curitiba na última eleição para afirmar que a Capital paranaense é “conservadora”, e criticou a interferência do Judiciário no Executivo e no Legislativo.