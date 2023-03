(Esq. p/ dir.) Deputados Arilson Chiorato (PT), Goura (PDT) e Requião Filho (PT), líder da Oposição na Casa. Dálie Felberg/Alep

Líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Requião Filho (PT) apontou uma série de inconsistências na prestação de contas do Estado realizada ontem, pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a respeito do último quadrimestre de 2022. “Foi mais uma vez uma prestação de contas fictícia, pois a cada ano os slides e gráficos mudam de acordo com a ‘conveniência’ do que o governo quer demonstrar. Como tudo neste governo, é puro marketing e propaganda”, criticou.

