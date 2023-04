A oposição mantém a ofensiva contra o governo nas comissões da Câmara e convidou oito ministros, todos para falarem na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), presidida pela deputada Bia Kicis (PL-DF) apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram chamados Flávio Dino (Justiça), Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades), Paulo Pimenta (Comunicação Social).

Algumas outras justificativas para o chamamento dos chefes de pastas tocam em assuntos caros ao bolsonarismo. Dino – pela terceira vez convidado por algum colegiado – foi chamado para falar do motivo da retirada dos carros blindados para Bolsonaro quatro dias antes do retorno ao Brasil. Ele ainda receberá um convite para ser ouvido pela Comissão de Segurança Pública interrompida por brigas e xingamentos trocados entre parlamentares. Camilo – no que será sua segunda visita à Casa – falará sobre uma portaria no Instituto Federal do Espírito Santo que fala sobre questões de gênero e escolas cívico-militares.