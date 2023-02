A oposição ao prefeito Rafael Greca (PSD) e o União Brasil – maior bancada da Câmara Municipal de Curitiba – escolheram novas lideranças na Casa. A liderança oposicionista, que estava vaga após a saída de Carol Dartora (PT), eleita deputada federal, agora passará a ser exercida pela vereadora Giorgia Prates Mandata Preta (PT), recém-empossada no Legislativo. Formalmente, a oposição é constituída pela federação partidária PT-PV, composta por 4 dos 38 vereadores da Câmara.

Além do direito à orientação de voto das bancadas, as lideranças têm papel fundamental na condução dos trabalhos parlamentares, pois somente quando há acordo entre elas as regras do Regimento Interno podem ser flexibilizadas.

O União Brasil substituiu Sabino Picolo pelo vereador Serginho do Posto como líder, sendo Rodrigo Reis e João da 5 Irmãos, respectivamente, os vice-líderes. Resultado da fusão entre DEM e PSL, a bancada da União Brasil é a maior dos nove blocos parlamentares da Casa.