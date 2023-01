Franklin de Freitas

Líder da oposição na Assembleia Legislativa (Alep), o deputado Arilson Chiorato (PT) se reuniu nesta sexta-feira (6) em Brasília, junto com a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), com o advogado-geral da União (AGU), ministro Jorge Messias, para tratar do processo de privatização da Copel. No encontro, Arilson e Gleisi alertaram o novo chefe da AGU sobre as irregularidades cometidas pelo governo Ratinho Jr. e os prejuízos causados à União com a privatização da Copel.

