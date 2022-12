Os deputados estaduais iniciam amanhã a votação da proposta de Orçamento do Paraná para 2023. Por lei, os parlamentares só podem entrar em recesso de final de ano após a aprovação do projeto, que discrimina receitas e despesas do Estado para o ano que vem. A novidade deste ano é que a Assembleia vai votar a proposta em sessões “100%” remotas. Ou seja, os deputados não estarão presentes em plenário, mas votarão à distância através de celulares ou computadores. A alegação da Direção da Casa é de que a Assembleia estará fechada em razão das férias coletivas concedidas aos servidores do Legislativo.

A peça orçamentária do ano que vem prevê receita total de R$ 60,5 bilhões. Também na pauta, aguardando análise das emendas parlamentares pela Comissão de Constituição e Justiça, os projetos de lei governo que tratam da terceirização dos hospitais regionais e universitários do Estado. O projeto ao Estado realizar a concessão dos hospitais regionais do interior.