Os deputados estaduais também aprovaram ontem, de forma remota, a proposta de Orçamento do Paraná para 2023. A proposta tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, que entre outras alterações, reservou R$ 750 milhões recursos para que o Executivo realize o pagamento de parte do reajuste do funcionalismo estadual. Não há definição do índice de reajuste que será aplicado.

Também consta no novo texto o dispositivo para que em caso de excesso de arrecadação, ele seja utilizado na reposição do quadro de servidores efetivos do Estado sem que haja autorização legislativa, a fim de agilizar o processo de contratação.

Outra mudança significativa foi a redução do percentual para o remanejamento de crédito suplementar por parte do Executivo. A proposta do Executivo previa 15% e os deputados aprovaram no substitutivo o limite de 10% para o remanejamento de valores no orçamento sem a necessidade de aprovação da Assembleia Os deputados apresentaram ao projeto de lei original um total de 760 emendas.